İstanbul’da sahte dolar çetesine operasyon

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar basan bir kalpazan çetesine operasyon yaptı. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyon kapsamında sabah erken saatlerde 29 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.





Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda suphelilere ait adreslere giren polis ekipleri uzun süre arama yaptı. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin 14 tanesinin İstanbul'da olduğu diğer şüphelilerin ise İl dışında bulunduğu belirtildi.

Çetenin özel tekniklerle bastıkları dolarları özel bir bankanın bankamatiklerine yükledikleri ve bankamatiklerin sahte doları kabul ettiği belirtildi. Bankanın yaptığı incelemede bankamatiklerdeki dolarların sahte olduğu belirlenince şikayetçi olduğu ve şikayet kapsamında yapılan çalışmalarla çetenin çökertildiği öğrenildi. Bankanın yaklaşık 180 bin dolar zarara uğratıldığı belirtildi.