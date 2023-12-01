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Giriş Tarihi: 1.12.2023 12:43

İstanbul'da sahte evlilik operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da yabancı uyruklu kişilerin sahte evliliklerle Türk vatandaşlığına geçmesini sağlayan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında nikah memurlarının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
İstanbul’da sahte evlilik operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin sahte evliliklerle Türk vatandaşlığına geçtiğini tespit etti. Ekipler, bu evlilikleri organize eden şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda aralarında nikâh memurları, aracılar, şirket sahipleri, danışmanlık çalışanları ve tercümanların da bulunduğu bazı şüphelilerin, ücret karşılığı evlenecek kişileri biraraya getirdikleri ve nikah sonrası yabancı uyrukluların vatandaşlık başvurularını yaptıklarını belirledi.

28 Kasım Salı günü düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kısa, uzun, aile, öğrenci ikamet başvuru formları, evlilik başvuru belgeleri, bekarlık belgeleriyle, bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 270 euro, bin 440 dolar, 930 sterlin ve 80 bin lira nakit para ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul'da sahte evlilik operasyonu: 11 gözaltı
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