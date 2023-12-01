İstanbul’da sahte evlilik operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin sahte evliliklerle Türk vatandaşlığına geçtiğini tespit etti. Ekipler, bu evlilikleri organize eden şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda aralarında nikâh memurları, aracılar, şirket sahipleri, danışmanlık çalışanları ve tercümanların da bulunduğu bazı şüphelilerin, ücret karşılığı evlenecek kişileri biraraya getirdikleri ve nikah sonrası yabancı uyrukluların vatandaşlık başvurularını yaptıklarını belirledi.