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Giriş Tarihi: 4.8.2023 22:00

İstanbul'da sahte forma operasyonu

Fatih ilçesinde iki ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 7 milyon liranın üzerinde olan 5 bin 96 adet sahte Fenerbahçe forması ele geçirildi

AA
İstanbul’da sahte forma operasyonu

Fenerbahçe Kulübü, İstanbul'da yapılan operasyonda piyasa değeri 7 milyon liranın üzerinde olan sahte formanın ele geçirildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulübün iç denetim departmanı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda tespit edilen adreslere Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Fenerbahçe Futbol A Takımı'na ait 5 bin 96 adet lisansız sahte formanın ele geçirildiği bildirildi.

Fatih ilçesinde iki ayrı adrese operasyonda ele geçirilen yeni sezon formalarının piyasa değerinin 7 milyon liranın üzerinde olduğu, sahte ürünlere el konulduğu, şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz tarafından sezon içerisinde sahte ürün satışı denetimlerinin artarak devam edeceği bilgisini verir, taraftarlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına kulübümüzün adını kullanarak sahte forma satışı gerçekleştirmeye çalışan sosyal medya hesaplarına ve çeşitli kanallara karşı dikkatli olmalarını önemle arz ederiz." denildi.

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İstanbul'da sahte forma operasyonu
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