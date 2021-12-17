İstanbul’da sahte içki denetimi! Mekanlar tek tek arandı

Amirliğine bağlı ekipler, Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy ilçelerinde çok sayıda eğlence mekanına denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapılırken mekanların gerekli işletme evrakları da kontrol edildi. Türkiye'de son günlerde yaşanan sahte alkol ölümleriyle ilgili arttırılan denetimlerde eğlence mekanlarında, satılan alkollü içeceklerin bandrolleri (TAPDK) belgeleri kontrol edildi. Beyoğlu'nda yapılan denetimlerde mekanlarda sahte alkole rastlanmazken denetimlerin devam edeceği öğrenildi.