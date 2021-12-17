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Giriş Tarihi: 17.12.2021 23:20

İstanbul'da sahte içki denetimi! Mekanlar tek tek arandı

İstanbul’da sahte içki denetimi! Mekanlar tek tek arandı

İstanbul'da Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, sahte alkolle bağlı ölümlerin artması ve yaklaşan yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Amirliğine bağlı ekipler, Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy ilçelerinde çok sayıda eğlence mekanına denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapılırken mekanların gerekli işletme evrakları da kontrol edildi. Türkiye'de son günlerde yaşanan sahte alkol ölümleriyle ilgili arttırılan denetimlerde eğlence mekanlarında, satılan alkollü içeceklerin bandrolleri (TAPDK) belgeleri kontrol edildi. Beyoğlu'nda yapılan denetimlerde mekanlarda sahte alkole rastlanmazken denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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İstanbul'da sahte içki denetimi! Mekanlar tek tek arandı
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