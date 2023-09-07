İstanbul’da sahte içki operasyonlarında 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı.

Şüphelilerin, sahte içki doldurdukları şişelere bandrol ve etiket yapıştırdıklarını belirleyen ekipler, orijinal içki şişeleriyle birebir uyum sağlayan ürünlerin nakliye araçlarıyla piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Ekiplerce, 8 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında şüphelilerin belirlenen adreslerine 16 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 34 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 502 dolu içki şişesi, 3 bin 850 boş içki şişesi, 18 ton 930 litre alkollü sıvı, 12 bin 702 içki şişesi kapağı, 5 bin 982 etiket, 10 bin 558 içki şişesi kapüşonu, 483 bandrol, 2 bin 900 alkol aroması kiti, 3 dalgıç pompa, kapaklama makinesi ile alkolmetre ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, haklarında kaçakçılık suçuyla ilgili işlem yapıldıktan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.