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Giriş Tarihi: 28.12.2021 11:19

İstanbul'da sahte içki operasyonu!

DHA
İstanbul’da sahte içki operasyonu!

İstanbul Ümraniye'de hareketli anlar yaşandı... Yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda; 7 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.T. isimli kişinin Ümraniye'deki iş yerinde sahte içki ürettiğine dair istihbarat aldı. İhbarın üzerine yaklaşık 4 ay boyunca S.T.'yi fiziki ve teknik takibe alan ekipler, şüphelinin iş yerinde damıtma yöntemiyle metil alkolden sahte içki ürettiğini tespit etti. Ekipler S.T.'nin yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına yüklü miktarda satış yapma hazırlığında olduğunu belirleyince şüpheliye ait iş yerine baskın düzenledi. Baskında bin 900 litre sahte rakı, bin 800 litre sahte viski ile 3 bin 700 litre sahte şarap ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen sahte içkinin birebir orijinal şişelere konulması dikkat çekerken, şüphelinin içkilerin sahte olduğunun fark edilmemesi için de şişelere barkod yapıştırdığı ortaya çıktı.
Jandarma ekipleri S.T.'nin ürettiği sahte içkileri piyasadaki ürünlere göre 100 lira daha ucuz sattığını ve daha önce de farklı eğlence merkezlerine sattığını saptadı. Gözaltına alınan S.T. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da sahte içki operasyonu!
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