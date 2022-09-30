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Giriş Tarihi: 30.9.2022 13:37

İstanbul’da sahte içki operasyonu: İmal ederken yakalandılar

İstanbul’da sahte içki imalatı yapan iki kişi; Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da sahte içki operasyonu: İmal ederken yakalandılar

Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Alibeyköy Mahallesi'nde bulunan bir ikamet adresinde sahte içki imalatı yapıldığını tespit etti. Adrese baskın düzenlendi. S.E. ve S.D. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 126 adet 500 miligramlık pet şişeler içeresine doldurulmuş sahte içki, 30 adet alkol şişesi, yedi adet 27 litrelik bidonlara doldurulmuş sahte içki, dokuz boş bidon, bir derece, bir hortum ve 100 adet 500 miligramlık boş pet şişe ele geçirildi. "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" ve "Kaçak Alkol İmalatı" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı da "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İstanbul’da sahte içki operasyonu: İmal ederken yakalandılar
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