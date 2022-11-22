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Giriş Tarihi: 22.11.2022 08:58

İstanbul'da sahte içki operasyonu: Piyasa değeri 15 milyon

Organize bir şekilde “Sahte İçki” imalatı yapan bir çete, yedi ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi. İmal ettikleri sahte içkileri toptan sattıkları iddia edilen çete üyelerinin imal ettikleri sahte içkilerin şişelerini “Orijinal” süsü verebilmek adına içki şişesi filelerine sardıkları tespit edildi. Piyasa değeri 15 milyon lira olan malzeme ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da sahte içki operasyonu: Piyasa değeri 15 milyon

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; temin ettikleri halk sağlığına zararlı metil alkolü kazanlarda kaynatıp damıtarak "Tersiyer Butik Alkol" elde eden ve alkol kitleri ile aromaları kullanarak "Sahte İçki" imalatı yapan bir çeteye operasyon düzenledi. İstanbul merkezli yedi ildeki 56 adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Aralarında çete lideri ve yöneticilerinin de bulunduğu 32 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Çete üyelerinin "Sahte İçki" imalathanesine dönüştürdükleri bir depoda yapılan aramalarda 24.518 litre etil ve metil alkollü sıvı, 6,5 litre alkol aroması, 10 bin 421 adet dolu alkollü içki şişesi, 10 bin 774 adet boş içki şişesi ele geçirildi. İmal ettikleri sahte içkileri toptan sattıkları iddia edilen çete üyelerinin imal ettikleri sahte içkilerin şişelerini "Orijinal" süsü verebilmek adına içki şişesi filelerine sardıkları tespit edildi.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON LİRA…

Söz konusu depoda ve baskın yapılan diğer adreslerde 24 bin 500 bandrol, 46 bin 776 yabancı menşeili bandrol, 266 bin 835 içki etiketi, iki bin 136 içki şişesi filesi, 543 içki kiti, 10 bin 749 içki şişesi kapağı, 240 boş plastik bidon kapağı, bin 96 boş plastik bidon, 31 boş plastik tank, 550 kapüşon ve bir ruhsatsız silah da bulundu. "Sahte İçki" imalatında kullanılan yedi araca ve yine "Sahte İçki" imalatında kullanılan altı alkolmetre, 20 hortum, 12 huni, dereceli bir kap, iki hassas terazi, üç su motoru, iki ısıtıcı, yedi havalandırma fanı, bir süzgeç, dört damıtma kazanı, üç kapaklana kazanı ve bir dalgıç pompasına el konuldu. Ele geçirilen malzemelerin toplam piyasa değerlerinin 15 milyon lira olduğu ifade edildi.

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İstanbul'da sahte içki operasyonu: Piyasa değeri 15 milyon
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