İstanbul’da sahte içki operasyonu! Piyasa değeri 6 milyon lira...

Sahte ürünlerin satılarak piyasaya sürülmek üzere Antalya'ya sevk edilmek için bir araca yüklendiği esnada düzenlenen operasyonda 18 ton 475 litre etil alkol, iki damıtma kazanı, bir alkolmetre, üç plastik tank, bin 35 adet plastik bidon, dört dalgıç pompa motoru, dört fan ve bir adet sıvı tabancası ele geçirildi.