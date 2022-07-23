İstanbul’da sahte içki operasyonu! Sevkiyatta suçüstü yakalandı

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Polisleri; Esenler İlçesi'ne bağlı olan Kemer Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Aracın şoför koltuğunda bulunan K.S.'nin (22) şüpheli hareketlerde bulunması üzerine üst araması yapıldı. K.S.'nin üzerinde çeşitli markalarda toplam 131 adet sahte içki bandrolü ele geçirildi. Araçta yapılan detaylı aramalarda ise farklı markalara ait olan ve satışa hazır hale getirilmiş 197 şişe sahte içki bulundu. Sahte içkileri satmak üzere araçla sevkiyat yaparken suçüstü yakalanan K.S. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.