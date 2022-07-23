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Giriş Tarihi: 23.7.2022 11:58

İstanbul'da sahte içki operasyonu! Sevkiyatta suçüstü yakalandılar

İstanbul’da şişelere doldurulmuş sahte içkileri satmak üzere araçla sevkiyat yapan bir kişi, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da sahte içki operasyonu! Sevkiyatta suçüstü yakalandılar

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Polisleri; Esenler İlçesi'ne bağlı olan Kemer Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Aracın şoför koltuğunda bulunan K.S.'nin (22) şüpheli hareketlerde bulunması üzerine üst araması yapıldı. K.S.'nin üzerinde çeşitli markalarda toplam 131 adet sahte içki bandrolü ele geçirildi. Araçta yapılan detaylı aramalarda ise farklı markalara ait olan ve satışa hazır hale getirilmiş 197 şişe sahte içki bulundu. Sahte içkileri satmak üzere araçla sevkiyat yaparken suçüstü yakalanan K.S. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

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İstanbul'da sahte içki operasyonu! Sevkiyatta suçüstü yakalandılar
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