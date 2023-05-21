Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da sahte içki operasyonunda 3 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi
Giriş Tarihi: 21.5.2023 10:13 Son Güncelleme: 21.5.2023 10:17

İstanbul’da sahte içki operasyonunda 3 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı. Operasyonda 3 bin 600 litre sahte içki ile bunların piyasaya sürülmesi için kullanılacak olan 3 bin 900 adet sahte bandrol ele geçirildi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da sahte içki operasyonunda 3 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bazı kişilerin sahte içki imal ederek piyasaya sürdükleri belirlendi. Çalışmaları derinleştiren jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerini tespit edince operasyon başladı. İki ayrı adrese yapışan eş zamanlı operasyonda F.İ. ve Y.D. adlı iki kişi gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramada farklı içki türlerine ait olmak üzere 3 bin 600 litre sahte içki ile bunların piyasaya sürülmesi için kullanılan 3 bin 900 adet sahte bandrol ele geçirildi. Malzemelere el konulurken şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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İstanbul’da sahte içki operasyonunda 3 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi
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