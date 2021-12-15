İstanbul’da sahte içki yine ölüm: Sahte alkolü pet şişeye doldurmuşlar

İddiaya göre, Türkmenistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov (30) Namık Kemal Mahallesi 8. Sokak'taki bir binanın giriş katından ve ve Namık Kemal Mahallesi 19. Sokak'taki bir lokantan sahte içki aldı. Ardından aldığı sahte içkiyi tüketen Rakhmonov zehirlenerek Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkmenistan uyruklu Rakhmonov, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sahte içkiden ölüm üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, şahsın eşi olan Navruza Bultakova'nın ifadesine başvurdu. Polis ekipleri Bultakova'nın ifadesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Rakhmonov'ın sahte içkiyi aldığı adreslere baskın yapıldı. Lokantada yapılan aramada; içerisinde sahte alkol bulunan 9 adet alkol şişesi, iş yeri sorumlusu olan yabancı uyruklu Barna Mansurova ve iş yeri çalışanı Ogulbeg Jorabayeva gözaltına alınırken, işyeri de mühürlendi.