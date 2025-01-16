İstanbul’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 33’e yükseldi

İstanbul genelinde son 96 saatte sahte içkiden metanol zehirlenmesi yaşayan 88 kişi hastaneye kaldırıldı. Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir başta olmak üzere çeşitli ilçelerde hastanelere başvuranlar tedavi altına alındı. 88 kişiden 33'ü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi devam eden 48 kişiden 29'unun entübe olarak yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Servislerde tedavisi tamamlanan 4 hasta taburcu edilirken 1 hastanın tedaviyi reddettiği, 2 hastanın ise izinsiz olarak hastaneyi terk ettiği öğrenildi.