Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da sahte ilaç çetesi çökertildi: 2 milyarlık sahte kanser ilacı!
Giriş Tarihi: 11.2.2025 09:14 Son Güncelleme: 11.2.2025 09:14

İstanbul’da sahte ilaç çetesi çökertildi: 2 milyarlık sahte kanser ilacı!

İstanbul’da, elebaşılığını K.U.’nun yaptığı sahte ilaç imalatçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar Türk lirası olan sahte kanser ilaçlarını ele geçirdi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, 6’sı tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İstanbul’da sahte ilaç çetesi çökertildi: 2 milyarlık sahte kanser ilacı!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç örgütünün 4 ayrı depo ve 1 imalathanede sahte kanser ilaçları ürettiğini tespit etti.

Depolarda yapılan aramalarda 5 milyon adet sahte ilaç, 100 bin boş ilaç kutusu, 32 bin marka etiketi ve 60 bin adet çeşitli tıbbi malzeme ele geçirildi. Örgütün sahte ilaçları piyasaya sürmek için 9 dolum makinesi ve 350 kilogram toz ham madde kullandığı belirlendi. Şüpheliler hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Sahte İlaç Üretimi" suçlarından soruşturma başlatıldı.

BAKAN YERLİKAYA: "BU ÇETELERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İnsanlıktan nasibini almamış bu çetelere karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da sahte ilaç çetesi çökertildi: 2 milyarlık sahte kanser ilacı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA