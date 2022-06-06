İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Gaziosmanpaşa İlçesi'nde ikamet eden bir kişinin "Steroid" türevli hormon ilaçlarının sahtesini üreterek toptan satışını yaptığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan ilaç simsarının adresinde yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 14 milyon lira olan 26 bin sahte ilaç, 42 bin sahte ilaç kutusu, 885 bin hologram, 26 bin prospektüs, 110 bin ilaç etiketi ve ilaçları paketlemek üzere kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. "Kişilerin Hayatını Tehlikeye Düşürecek Biçimde İlaç Üretmek ve Satmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.



İstanbul'da sahte ilaç operasyonu! İlaç simsarı suçüstü yakalandı | Video