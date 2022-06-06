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Giriş Tarihi: 6.6.2022 11:16 Son Güncelleme: 6.6.2022 11:56

İstanbul'da sahte ilaç operasyonu! İlaç simsarı suçüstü yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da sahte ilaç operasyonu! İlaç simsarı suçüstü yakalandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; imal ettiği sahte ilaçların toptan satışını yapan bir kişiyi piyasa değeri yaklaşık 14 milyon lira olan binlerce sahte ilaçla yakaladı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Gaziosmanpaşa İlçesi'nde ikamet eden bir kişinin "Steroid" türevli hormon ilaçlarının sahtesini üreterek toptan satışını yaptığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan ilaç simsarının adresinde yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 14 milyon lira olan 26 bin sahte ilaç, 42 bin sahte ilaç kutusu, 885 bin hologram, 26 bin prospektüs, 110 bin ilaç etiketi ve ilaçları paketlemek üzere kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. "Kişilerin Hayatını Tehlikeye Düşürecek Biçimde İlaç Üretmek ve Satmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

İstanbul'da sahte ilaç operasyonu! İlaç simsarı suçüstü yakalandı | Video

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İstanbul'da sahte ilaç operasyonu! İlaç simsarı suçüstü yakalandı
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