İstanbul’da sahte para operasyonu

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul ve Tekirdağ'da "Parada Sahtecilik" operasyonu düzenledi. 15 kişilik bir çete çökertildi. Piyasaya sahte para sürmek amacıyla kurulan ve sahte Amerikan Doları basımının yapıldığı tespit edilen bir matbaaya baskın yapıldı. Matbaada yapılan aramalarda; iki bin 650 adet tabakalar halinde basımı yapılmış bir milyon 60 bin sahte dolar, yine tabakalar halinde prova baskısı yapılmış değeri üç milyon 200 bin lira olan sekiz bin adet sahte dolar, 76 adet kesimi tamamlanmış 100'lük banknotlar halinde sahte dolar ele geçirildi.

Adreste ayrıca sahte Amerikan Doları yapımında kullanılan klişe kalıp, sahte para yapımında kullanılan 10 paket pelür kağıt (Basımı tamamlanması halinde değeri beş milyon dolara eşdeğer), serigraf tahtaları, 100 adet boş tabaka, baskı makinesi, 11 numaratör, toner boyalar, üç bilgisayar kasası, baskı makinesi, bıçak makinesi, sahte paraları kesmeye yarayan ve "Giyotin" olarak tabir edilen iki makine, iki yazıcı ve tarayıcı, üç harici disk, iki para sayma makinesi, çok sayıda cep telefonu, sim kart, USB bellek ve dijital materyal bulundu.