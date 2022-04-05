Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da sahte para operasyonu
Giriş Tarihi: 5.4.2022 08:46 Son Güncelleme: 5.4.2022 08:47

İstanbul'da sahte para operasyonu

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da sahte para operasyonu

“Sahte Dolar” basarak piyasaya süren 15 kişilik bir çete çökertildi. Yüklü miktarda sahte dolar ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul ve Tekirdağ'da "Parada Sahtecilik" operasyonu düzenledi. 15 kişilik bir çete çökertildi. Piyasaya sahte para sürmek amacıyla kurulan ve sahte Amerikan Doları basımının yapıldığı tespit edilen bir matbaaya baskın yapıldı. Matbaada yapılan aramalarda; iki bin 650 adet tabakalar halinde basımı yapılmış bir milyon 60 bin sahte dolar, yine tabakalar halinde prova baskısı yapılmış değeri üç milyon 200 bin lira olan sekiz bin adet sahte dolar, 76 adet kesimi tamamlanmış 100'lük banknotlar halinde sahte dolar ele geçirildi.
Adreste ayrıca sahte Amerikan Doları yapımında kullanılan klişe kalıp, sahte para yapımında kullanılan 10 paket pelür kağıt (Basımı tamamlanması halinde değeri beş milyon dolara eşdeğer), serigraf tahtaları, 100 adet boş tabaka, baskı makinesi, 11 numaratör, toner boyalar, üç bilgisayar kasası, baskı makinesi, bıçak makinesi, sahte paraları kesmeye yarayan ve "Giyotin" olarak tabir edilen iki makine, iki yazıcı ve tarayıcı, üç harici disk, iki para sayma makinesi, çok sayıda cep telefonu, sim kart, USB bellek ve dijital materyal bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
Başkan Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in skandal ‘Ramazan’ paylaşımına tepki yağdı! "Komik değil, saygısızca"
Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener ve İYİ Parti'ye ateş püskürdü: PKK-FETÖ ve HDP'liler zil takıp oynuyor...
Fatma Şahin'den 'Tokada sessiz kaldı' iddialarına yanıt: Reji ile arasında geçen diyalogu anlattı
60’dan fazla çocuğa bulaştı: Tüm ürünleri geri çağırdılar!
SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Zelenski'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Emekli ve memur zammı 2022 için yeni rakamlar! Emekli ve memur maaşı için Temmuz zam oranı ne kadar olacak?
Gümüş takımın peşine düştü! İmamoğlu kovdu savcılık akladı
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da sahte para operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA