İstanbul’da sahte parfüm operasyonu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; Avcılar ve Bağcılar İlçeleri'nde dört ayrı adrese "Sahte Parfüm" operasyonu düzenledi. İki kişi "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Üretim Yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 73 bin 485 adet sahte parfüm, 46 bin 326 adet boş şişe, boş kutu, etiket, kapak ve kitapçık, 800 litre parfüm esansı olmak üzere toplamda 119 bin 811 adet sahte ürün ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.