İstanbul’da sahte parfüm operasyonu: Tam 50 bin şişe...

ÜTS İLE ÜRÜNLERİN ORJİNALLİĞİ KONTROL EDİLMELİ



Jandarma yetkilileri, sahte parfümlerin içerisinde çeşitli kimyasallar olduğunu, merdiven altı üretimin nasıl yapıldığını ve ürünlere nelerin karıştırıldığı belli olmadığı için cilde temasında veya solunması halinde ciddi sağlık problemlerine sebebiyet verebileceği uyarısında bulundu. Vatandaşların ürün alınırken TÜBİTAK tarafından cep telefonlarına ücretsiz olarak indirilen Ürün Takip Sistemi (ÜTS) uygulamasıyla ürünlerin orijinalliğini mutlaka kontrol etmesi ve menşei belli olmayan ürünlerin kesinlikle alınmaması gerektiği bildirildi.