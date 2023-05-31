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Giriş Tarihi: 31.5.2023 10:50

İstanbul'da sahte pasaport operasyonu: 3 kişi yakalandı

İstanbul'un Fatih ve Başakşehir ilçelerinde sahte pasaport, vize ve kimlik düzenlenen atölyeye düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

İHA
İstanbul’da sahte pasaport operasyonu: 3 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Fatih ilçesinde sahte pasaport ve kimlik düzenledikleri iddia edilen bazı yabancı uyruklu kişiler tespit etti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sahte pasaport, vize ve kimlik düzenlenen atölyeye geçtiğimiz cumartesi günü operasyon düzenlendi. Fatih'teki baskında yabancı uyruklu İ.K.ve B.A.M. adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerle bağlantılı olduğu düşünülen A.Z. adlı bir başka kişi ise aynı gün Başakşehir'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

"Atölye" olarak kullanılan apartman dairesinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte pasaport ve pasaport ile vize basımında kullanılan kart yazıcı cihazı, lamine kaplama cihazı, mor ışık cihazı, 2 dizüstü bilgisayar, tarayıcı, lambader, 2 yazıcı, lazer kaplama ve markalama cihazı, led ışık cihazı ile farklı ülkelere ait 102 sahte pasaport, farklı ülkelere ait 11 kimlik kartı, farklı ülkelere ait 200 vize, değişik ülkelere ait 180 pasaport yaprağı ve çeşitli dijitaller ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan şüphelilerden A.Z., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. İ.K. ve B.A.M. adlı şüpheliler ise "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan düzenlenen operasyonda ele geçen sahte pasaport, vize ve belge üretiminde kullanılan cihazlar emniyette sergilendi.

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İstanbul'da sahte pasaport operasyonu: 3 kişi yakalandı
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