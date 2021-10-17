İstanbul’da sahte polislere gerçek baskın: Öyle bir şey yaptılar ki...

İstanbul genelinde yabancı uyruklu turistlere kendilerini polis olarak tanıtıp arama yapma bahanesiyle üzerlerinde bulunan değerli eşyalarını alıp kaçan şüpheliler yakalandı.

Kendilerini polis olarak tanıtıp turislerin paralarını ve değerli eşyalarını çalan şüpheliler yakalandı | Video

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri peş peşe gelen ihbar lar üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde yabancı uyruklu 3 kişinin kendilerini polis olarak tanıtıp tursitleri soyduğunu tespit etti.

YERE YATIRIP SOYGUN YAPTILAR

Çalışmların devamında tespit edilen 3 şüpheli İranlı Gholamreza R. N. (33), Javad M. (39) ve pakistanlı Syed G.H. (40) gözaltına alındı. Şüphelilerin arama yapma bahanesiyle turistleri yere yatırıp soydukları anlar ise kameralara yansıdı.