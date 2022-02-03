İstanbul’da sahte rehber şoku! Arap turistlere rehber gibi İstanbul’u anlatmış

Bu mesele, Maliye Bakanlığı'nı da ilgilendiren bir mesele. Çok büyük bir vergi kaçakçılığı söz konusu. Sahte rehberliğin, kaçak acentecilik yapmanın cezası maalesef caydırıcı değil. 2 bin lira maksimum 3 bin liraya çıkabiliyor. TC vatandaşı 2 kez bu eylemi yaparsa rehber olamıyor fakat yabancılar için böyle kanun da yok. Bu kişiler sosyal medya yoluyla veya yasadışı stantlar ile kurarak insanları bir şekilde kendilerine çekiyorlar" diye konuştu.

"BU ÇOK BÜYÜK BİR YANLIŞ"

Middle East Türkiye Platformu Başkanı Hüseyin Kırk ise, "Ülkemizi tercih eden turistlere, ülkemize gelen mülteci sıfatındaki Suriyeliler ciddi anlamda ülke turizmini baltalamaktadır. Boğaziçi Köprüsü üzerinden geçerken Büyük Mecidiye Camii'ni Ayasofya Camii olarak tanıtıyor. Dolmabahçe Sarayı önünden geçerken de bu demokratik ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda tamamı altınla kaplı banyoda sütle banyo yaptığını ifade ediyor. Bu çok büyük bir yanlış. Mülteci sıfatıyla ülkemize gelenler tamamen turizm pastasını ciddi anlamda zarara sokmaktadır" dedi.