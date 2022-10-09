İstanbul’da saklı cennet

Kadim kent İstanbul jeopolitik konumu nedeniyle insanlar kadar doğa için de büyük öneme sahip. Afrika ve Avrupa'nın en önemli kuş göç yolu üzerinde yer alıyor. Güneşin peşinde kanat çırpan yüzlerce kuş türünün oluşturduğu doğa harikasının gözlemlenebilmesi için Sarıyer'de Feneryolu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası alanında Kuş Gözlem Kulesi bulunuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı kule göç dönemlerinde dünyanın dört bir yanından gelen kuş bilimci ve doğa fotoğrafçılarının tek adresi haline geliyor.

METROPOL İÇİNDE SAKLI CENNET

İstanbul'da, kent stresinden uzakta yeşil ve mavinin tam ortasında yer alan kule, müdavimleri arasında "saklı cennet" olarak konuşuluyor. İstanbul silüetini ve kuzey ormanlarını tek kareye sığdıran panoramik manzarasıyla metropol sakinleri için iyi bir hafta sonu adresi yaratıyor.

"KAÇIŞ NOKTASI"

Sarıyer'deki Feneryolu Kuş Gözlem Kulesi'nde iki yıldan bu yana hizmet veren Kafe Kule İstanbul da ziyaretçilerin uğrak durakları arasında yer alıyor. Kule İstanbul işletmecilerinden kadın girişimci Aleyna Hacısüleymanoğlu "Burası şehrin ortasındaki kaçış noktası gibi. Kent kalabalığından kaçıp burada doğayla içiçe zaman geçirebiliyoruz. Kule İstanbul'dan önce burası ücra bir köşeydi. Biz kent sakinleri için piknik tadında kahvaltı yapabilecekleri bir yere dönüştürdük. Göç dönemlerinde sadece kuş bilimcilerinin geldiği kule, yatırımlarımızla turist çeken bir noktaya evrildi" diye konuştu.

DOĞAL ATMOSFERİ SOFRADA DA MUHAFAZA EDİYORUZ

"Kulemizin gerçekten eşsiz bir manzarası var. İstanbul Boğazı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Ormanları ve İstanbul silüeti... Bu da rezidanslar arasında sıkışan kent insanı için ideal bir kahvaltı adresi yaratıyor. Kahvaltımızda 25 çeşit ürün var. Birçok ürün de çiftlikten geliyor. Domates, salatalık, yumurta... Tatlılarımızı yaptığımız sütler de yine çiftlikten geliyor. Buradaki doğal atmosferi soframızda da muhafaza ediyoruz. Servis ettiğimiz ürünlerin hepsi benim buzdolabımda da olan ürünler."

KAFE MUTFAK

"Biz aslında Kule İstanbul'u kafe mutfak olarak tanımlıyoruz. Kahvaltının yanında akşam gelen ziyaretçilerimiz için de tatlılarımız, hamburgerlerimiz ve köftemiz var. Trileçe ve fırında Hamsiköy Sütlacı'mız var. Menümüzün en gözdesi ise Beğendili Köfte'miz. Patlıcanı odun ateşinde kendimiz közlüyoruz... Etimize de özel marinasyon yapıyoruz... Bu yüzden köftemizin tadı başka yerde yok."

HERKESİ BEKLİYORUZ

Hacısüleymanoğlu "Sabah 8'de başlıyoruz, gece 2'ye kadar çalışıyoruz. Ücretli ve ücretsiz otopark hizmetimiz de var. Kulenin hemen yanında otobüs durağı da bulunuyor. Herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Her yıl göç dönemlerinde binlerce yırtıcı kuş, ötücü kuş ve su kuşları İstanbul üzerinden göç etmekte olup, üreme ve kışlama bölgeleri arasında uzun yolculuklar yaparlar. Göçmen kuşlar yılda iki defa Kuzey ve Güney yarımküreler arasında göç ederler. Kış aylarında havaların soğumasıyla, kuşların besin bulması zorlaşır. Bu sebeple Kuzey Yarımküre'de üreyen göçmen kuşlar, her sonbaharda Güney Yanımküre'ye doğru göç ederler. İlkbaharın başlamasıyla da güneyden kuzeye göçe başlar. Tek bir dönemde 1 milyondan fazla kuşun göç ettiği bilinir. Bu kapsamda, Feneryolu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içinde kalan Kuş Gözlem Kulesi, öğrencilerin yaban hayatı konusunda eğitim teknik ve bilimsel araştırmalar için inşa edilmiştir.