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Giriş Tarihi: 25.7.2022 11:03 Son Güncelleme: 25.7.2022 11:05

İstanbul’da sevgili çifte saldırı: Bacaklarına sıktılar!

Kağıthane 4. Levent’te sabah saatlerinde sokakta yürüyen sevgili çift, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay anı kameralara yansırken, daha önce de motosikletlilerin saldırısına uğrayan çift bacağından vurularak yaralandı. Saldırganlar ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
İstanbul’da sevgili çifte saldırı: Bacaklarına sıktılar!

Kağıthane 4. Levent'te geçtiğimiz aylarda saat 08.45 sıralarında meydana gelen olayda, sabah saatlerinde sokak içerisinde yürüyen Soner E. (37) ve sevgilisi Betül Ö. (29) yanlarından hızla geçen motosikletli saldırganların silahlı saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran Soner E. ve Betül Ö. zıplayarak kurşunlardan kurtulmaya çalışsa da başarılı olamadı. Soner E. iki bacağından da vurulurken, Betül Ö. ise sağ bacağından yaralanarak yere yığıldı.

DAHA ÖNCE DE MOTOSİKLETLİLERİN SALDIRISINA UĞRAMIŞ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Hastane polisine ifade veren Soner E.'nin daha önce de Sarıyer'de motosikletlilerin silahlı saldırısına uğradığı öğrenildi.
Olayla ilgili konuşan bir güvenlik görevlisi, "Bir kadınla bir erkek sokakta yürürken motosiklet ile gelmiş ve bacaklarına ateş etmiş. Sonra da motosikletle kaçmış. Bacaklarından vurulmuşlar galiba ikisi de, ambulans gelmiş almış daha sonra" dedi.

POLİS SALDIRGANLARI YAKALADI


Saldırının olduğu bölgede çalışma yapan polis ekipleri, sokak içerisinde bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sırasında kimlik bilgilerine ulaşılan saldırganlar ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin yolda yürüdüğü sırada motosikletle yanlarından geçen şahısların ateş edip kaçtığı görülüyor.

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İstanbul’da sevgili çifte saldırı: Bacaklarına sıktılar!
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