İstanbul’da sevgili dehşeti

İstanbul'da evli bir adamla yasak aşk yaşayan kadın, eşinden boşanmayacağını öğrendiği adamı terk edince geçtiğimiz ağustos ayında cinsel saldırı ve darba maruz kaldı. İstanbul'da yaşayan Sevcan K. (36) ve başkasıyla evli olan Abdurrahman T.'nin (40) 2.5 yıldır ilişkisi vardı. İkilinin birlikteliği Abdurrahman T.'nin genç kadına gönderdiği 'Eşimden boşanmayacağım' mesajıyla bitti. İkili tartışmanın ardından 2 hafta görüşmedi. İddiaya göre; geçtiğimiz ağustosta alkol alan Abdurrahman T. genç kadına görüşmek için mesajlar gönderdi, Sevcan K. ise görüşmek istemediğini söyledi. Ancak Abdurrahman T., evine gittiği Sevcan K.'ya saldırıp cinsel birliktelik yaşamak istedi. Sevcan K. reddedince, genç kadını darp ederek zorla cinsel saldırıda bulundu, ardından evi terk etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Sevcan K., şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. İfadesi alınan şüpheli ise ilişkinin iki tarafın rızası ile yaşandığını zorla birliktelik iddiasının doğru olmadığını ileri sürdü. Tutuklanan şüphelinin 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hakaret' suçlarından 14 yıla kadar hapsi istendi.