Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da sevgili dehşeti
Giriş Tarihi: 14.1.2024

İstanbul’da sevgili dehşeti

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
İstanbul’da sevgili dehşeti
İstanbul'da evli bir adamla yasak aşk yaşayan kadın, eşinden boşanmayacağını öğrendiği adamı terk edince geçtiğimiz ağustos ayında cinsel saldırı ve darba maruz kaldı. İstanbul'da yaşayan Sevcan K. (36) ve başkasıyla evli olan Abdurrahman T.'nin (40) 2.5 yıldır ilişkisi vardı. İkilinin birlikteliği Abdurrahman T.'nin genç kadına gönderdiği 'Eşimden boşanmayacağım' mesajıyla bitti. İkili tartışmanın ardından 2 hafta görüşmedi. İddiaya göre; geçtiğimiz ağustosta alkol alan Abdurrahman T. genç kadına görüşmek için mesajlar gönderdi, Sevcan K. ise görüşmek istemediğini söyledi. Ancak Abdurrahman T., evine gittiği Sevcan K.'ya saldırıp cinsel birliktelik yaşamak istedi. Sevcan K. reddedince, genç kadını darp ederek zorla cinsel saldırıda bulundu, ardından evi terk etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Sevcan K., şüphelinin cezalandırılmasını talep etti. İfadesi alınan şüpheli ise ilişkinin iki tarafın rızası ile yaşandığını zorla birliktelik iddiasının doğru olmadığını ileri sürdü. Tutuklanan şüphelinin 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hakaret' suçlarından 14 yıla kadar hapsi istendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Irak ve Suriye'ye hava harekatı: 25 terör hedefi imha edildi
Abdullah Ağar: Irak ve Suriye’de iki kritik hedef… 2019’da başladığımız işi bitirmemiz lazım…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | İşte teröristlerin vurulma anı! Sızma girişimi engellendi: 9 terörist öldürüldü
İsrail soykırım planını genişletiyor! 1 milyondan fazla Filistinli hedefte
SON DAKİKA | Kritik Güvenlik Zirvesi sonrası İletişim Başkanlığı'ndan açıklama: Güneyimizde 'Teröristan'a izin vermeyiz
Türkiye'den kararlı hamleler: Libya ile enerji işbirliğinde yeni dönem
Bilecik Belediye Başkanlığına Mustafa Sadık Kaya seçildi
Son dakika haberleri: Fernando Santos ilk maçında kazandı! Beşiktaş, evinde Karagümrük'ü yıktı...
Şehit babası: Dün aradı kandilimizi kutladı "Vatanı böldürmeyeceğiz" dedi
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da sevgili dehşeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA