İstanbul’da sıcaklardan sonra yağmur etkisini gösterdi! Pazar gününe kadar yağmur yağacak

İstanbul'da AKOM'dan yapılan uyarıların sonrasında gece saatlerinden itibaren sağnak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte trafikte yoğunluk yaşanırken Taksim gibi meydanlarda yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı.

Yolda oluşan su birikintilerinden kaçmak isteyenler ise atlayarak yürüdü. AKOM yağışların akşam saatlerine kadar yer yer etkili olacağını belirterek vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

AKOM UYARDI

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin geceden başlayan yağışlar günboyu etkili olacak. Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Sistemin etkisiyle 17 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kısa süreli hamlelerle fırtına şiddetinde (40-75 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Beraberinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

Yağışların Pazar günü de devam edeceği fakat hava sıcaklığının 19 ile 20 derece arasında olacağı kaydedildi.

YAĞIŞLARDAN SONRA BİNANIN BODRUM KATINI SU BASTI

İstanbul Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katındaki daireyi sabah saatlerinde yağan yağmur nedeniyle su bastı. Binanın önünde bulunan istinat duvarını aşan yağmur suları bodrum katın bahçesine doldu. Evini su bastığını fark eden daire sahibi, hemen durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi.