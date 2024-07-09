İstanbul’da sıcakların etkisi her geçen gün artıyor: Güneşten bunalanlar boğazda serinliyor

Kavurucu yaz mevsimi etkisini İstanbul'da hissettirmeye başladı. Birkaç gün önce etkili olan sağnak yağışlardan sonra hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde 32 dereceye kadar yükseldi. 32 derece sıcaklık ve nem vatandaşlar tarafından 42 derece olarak hissedildi.

Aşırı sıcaklardan dolayı vatandaşlar güneşin kavurucu etkisinden korunmak için şapka ve şemsiye kullandı. Özellikle taksim meydanında gezmeye çıkan yerli ve yabancı turistler Taksim Cumhuriyet anıtının gölgelik kısımlarına ve ağaçların altlarına sığındı. Saat 14.00 sıralarında sıcaklığın etkisini arttırması ile birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar gölge ve ağaç altlarında ve boğazın serin sularında serinlemeye çalıştılar.

HANİFİ PENES : SICAKTA ATEŞİN KARŞISINDA KAVRULUYORUZ

Sıcağın altında döner kesen Esnaf Hanifi Penes, "Ne söyleyebilirim ki çok sıcak. İşimiz zor ama yapacak bir şey yok çünkü ekmek parası. Her şeye rağmen ekmek parası olduğu için çalışıyoruz. Bu sıcaklarla baş etmeye çalışıyoruz. Bol bol su ve tuzlu ayran içeceğiz. Mecbur alışacağız. Dayanmak zorundayız" dedi.

HAYRİ TAŞ: 40 DERECE DÖNERİN KARŞISINDA 100 DERECE OLUYOR

Dönerin karşısında hissedilen sıcaklığın iki katına çıktığını belirten Esnaf Hayri Taş ise, "Yapacak bir şey yok. Birilerinin bu işleri yapması lazım. Eğer mesleğiniz ise 40'a da 100'e de dayanmak zorundasınız. Belki dışarıda 40 derece ama dönerin karşısında biz 100 derece olarak hissediyoruz. Mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Müdürlüğünün tahminlerine göre İstanbul'da hava sıcaklığının haftasonuna kadar 32-33 derece arasında sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyredeceği kaydedildi.