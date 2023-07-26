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Giriş Tarihi: 26.7.2023 17:33 Son Güncelleme: 26.7.2023 17:47

İstanbul’da sıcaklık rekor kırdı

İstanbul son zamanların en sıcak gününü yaşıyor. Etkisini artıran hava sıcaklığı kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşatırken sahiller ve parklar ile şehrin işlek noktalarında sakinlik gözlendi. Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık bugün etkisini daha da artırdı. 17 yıldır Mecidiyeköy’de esnaflık yapan Mehmet Dinç; “Yaz gelmedi gelmeyecek diyorduk. Bir geldi pir geldi. Ben şimdiye kadar bu kadar sıcak bir hava görmedim” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da sıcaklık rekor kırdı

Sıcak hava dalgasına bağlı olarak mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerine çıktığı bazı yerlerde sıcaklık 37 dereceyi aşarken hissedilen sıcaklık da 40 derecenin üzerine çıktı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, saat 14.46 itibarıyla hava sıcaklığı Şile'de 43,2, Eyüpsultan'da 41, Pendik/Ömerli Barajı'nda 40,6, Sancaktepe'de 40, Tuzla'da 39,9 derece ölçüldü. Bazı bölgelerde nem oranının yüzde 77'lere kadar çıkmasıyla etkisini daha da hissettiren hava sıcaklığı İstanbullulara bunaltıcı bir gün yaşatıyor. Mecidiyeköy meydanda banklar boş kaldı.

İnsanlar gölge alanlarda bekledi. Kimisi kuşlara su verip yem attı. Kimisi ise defalarca su içip serinlemeye çalıştı. 17 yıldır Mecidiyeköy'de esnaflık yapan Mehmet Dinç; "Yaz gelmedi gelmeyecek diyorduk. Bir geldi pir geldi. Ben şimdiye kadar bu kadar sıcak bir haça görmedim" ifadelerini kullandı.

Sıcak havalarda en çok etkilenen mesleklerden olan dönerciler de sıcaklarda zor anlar yaşadın Taksimde döner ustası Celal Çelik; "28 yıldır ben buradayım Temmuz ayında ben böyle bir sıcak görmedim. 43 derece diyorlar ama ben burada 100 derece hissediyorum" ifadelerini kullandı.

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İstanbul’da sıcaklık rekor kırdı
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