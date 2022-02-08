İstanbul’da şiddetli fırtına: Ağaç devrildi!

'ALLAH'TAN ALTINDA KİMSE YOKTU'



Mahalle sakini Muhammet Ali Torun, "Evde otururken bir anda gürültü duyduk. Hemen dışarı baktık, Allah'tan kurumdaki öğrenciler dersteymiş dışarıda kimse yoktu. Olası bir faciadan döndük. Dışarıda bir öğrenci olsaydı kesin bir ölümle sonuçlanırdı. Kaç aydır biz belediyeye ve gerekli mertebelere dilekçelerimizi sunduk. Ama hala bir girişimde bulunulmadı. Evlerimize girip çıkarken sürekli bir tedirginlik yaşıyorduk. Kaç gündür de zaten arka tarafı da kalktığı için evimize zor giriyorduk giriş kapısından. Bir gün başımıza düşmesinden korkuyorduk. Korktuğumuz da başımıza geldi. Allah'tan altında kimse yoktu. Araçta ufak çaplı hasar oldu. Cana zarar gelmediği için buna şükür diyoruz ama bir ihmalkarlık da söz konusu" diye konuştu. Çam ağacının devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.