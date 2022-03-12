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Giriş Tarihi: 12.3.2022 20:01 Son Güncelleme: 12.3.2022 20:39

İstanbul'da şiddetli kar yağışı başladı: Her yer beyaza büründü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da şiddetli kar yağışı başladı: Her yer beyaza büründü

İstanbul'da perşembe günü başlayan ve en yoğun etkisini bu akşam gösterecek olan Sibirya kökenli kar fırtınası başladı. Kar yağışı sebebiyle yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bazı araçlar yolda kaldı. Kar yağışıyla birlikte İstanbul kara teslim oldu.

İstanbul'da perşembe günü başlayan ve en yoğun halini bu akşam gösterecek olan Sibirya kökenli kar fırtınası başladı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan yapılan açıklamalarda 18.00'den sonra etkisini göstermesi beklenen rüzgar eşliğinde başladı. Önce hafif yağışı şeklinde başlayan kar aşama aşama şiddetini artırdı. 20.00 sıralarında ise kar şiddetli şekilde başladı.

VALİ YERLİKAYA UYARDI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı öncesinde İstanbullulara cağrı yaparak zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamasını, çıkanların ise toplu ulaşım araçlarını kullanmasını istedi. Yine alınan önlemler kapsamında TIR ve otobuslerin trafiğe çıkışının kar sebebiyle yasaklanması trafikte büyük rahatlama sağladı. Alışveriş merkezleri de kar sebebiyle gündüz 12.00'de açılırken akşam 19.00 itibariyle kapandı.

BOĞAZDA GORUS MESAFESI DÜŞTÜ
Kar sebebiyle İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesi sıfıra indi. Avrupa yakasinda Beşiktaş ve çevresinde kar yağışı sebebiyle görüş mesafe düştü.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE ARACLAR KALDI
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası ve Anadolu'ya geçişlerde yoğun kar yağışı sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Bazı araçlar, köprüden Avrupa yakasına geçişlerde rampadan çıkmakta zorlandı. Patinaj çeken otomobillere başka sürücüler yardım etmeye çalıştı.

VATANDAŞLAR DURAKLARDA BEKLEDİ
Kar sırasında dışarıda olan bazı vatandaşlar duraklarda bekledi. İETT otobüsleri gecikince vatandaşlar taksilerle yollarına devam etmeye çalıştı.

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İstanbul'da şiddetli kar yağışı başladı: Her yer beyaza büründü
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