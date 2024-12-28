İstanbul’da şiddetli rüzgar ve yağmur zor anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da birkaç gün önceden başlayan sağanak yağış etkisini gün boyu sürdürdü. Sağanak yağışla birlikte öğle saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar da etkisini gösterince vatandaşlar zor anlar yaşadı. Gün boyu devam eden sağanak yağış etkisini gece saatlerine kadar sürdürdü.

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yağmurdan korunmak isteyenler duraklara sığındı. Yağmurla birlikte esen rüzgar nedeniyle vatandaşların şemsiyeleri ters döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tespitlerine göre sağanak yağışın Pazar gününe kadar aralıksız olarak devam edeceği hava sıcaklığının ise 8 ile 11 derece arasında seyredeceği kaydedildi.