İstanbul’da sigara kaçakçılığı operasyonu

DÖRT ŞEBEKE ÜYESİ TUTUKLANDI

Satılarak piyasaya sürülen kaçak tütün ve kaçak sigaraların depolandığı adreslere ve şebeke üyelerinin adreslerine eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Esenyurt ve Fatih İlçeleri'nde düzenlenen operasyonlarda 18 milyon 15 bin adet "Boş Makaron" olarak adlandırılan boş sigara kağıdı, dokuz milyon 182 bin adet yine "Dolu Makaron" olarak adlandırılan dolu sigara, 102 bin adet yaprak sigara kağıdı, 60 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 40 kilogram kaçak nargile tütünü ve üç kilogram kaçak sigara tütünü ele geçirildi. Kaçak tütün ve kaçak sigara sevkiyatlarında kullanılan iki kamyonet de muhafaza altına alındı.