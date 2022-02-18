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Giriş Tarihi: 18.2.2022 12:54

İstanbul'da sıktı: Diyarbakır'da yakalandı!

DHA
İstanbul’da sıktı: Diyarbakır’da yakalandı!

Korkunç olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Trafik ışıklarında bekleyen otomobildeki 2 kişiyi tabancayla vurup yaralayan zanlı, Diyarbakır'da yakalandı...

Olay, 6 Aralık 2021 tarihinde İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. H.S, trafik ışıklarında bekleyen 34 COP 236 plakalı otomobile tabancayla peş peşe ateş etti. H.S. kaçarken, otomobildeki Y.K. ve M.A. yaralı halde 2 kilometre gidip trafik denetimi yapan polis ekiplerine sığındı. Trafik ekibinin çağırdığı ambulansla Y.K. ve M.A., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay sonrası kaçan H.S.'nin Diyarbakır'da olduğu bilgisine ulaşıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün H.S.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ele geçirilen H.S., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İstanbul'da sıktı: Diyarbakır'da yakalandı!
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