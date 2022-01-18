Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da “Silah” operasyonu! Piyade Tüfeği bile buldular
Giriş Tarihi: 18.1.2022 14:38 Son Güncelleme: 18.1.2022 15:02

İstanbul’da “Silah” operasyonu! Piyade Tüfeği bile buldular

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da “Silah” operasyonu! Piyade Tüfeği bile buldular

İstanbul’da yasa dışı silah ticareti yapılan bir iş yerinde 4 ruhsatsız tabanca, 29 ruhsatsız tüfek, 2 Piyade Tüfeği ve 24 av tüfeği mermisi ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Polisi; Ataşehir İlçesi'ne bağlı Yeni Çamlıca Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde A.D. isimli kişinin söz konusu adreste çok sayıda ruhsatsız silah ve ruhsatsız tüfek bulundurduğunu tespit etti. A.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.





İş yerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 29 ruhsatsız tüfek, 2 Piyade Tüfeği ve 24 av tüfeği mermisi ele geçirildi. Şüpheli A.D., "Yasa Dışı Silah Ticareti" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.




İstanbul’da “Silah” operasyonu! Piyade Tüfeği bile buldular | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

Kuzey Marmara Otoyolu 1 ayda 10 milyar taşıdı! Adeta İstanbul'un yeni ilçeleri oldular
Son dakika: Özel öğrenci yurdunda sıcak ağda vahşeti! 260 bin TL verince canını kurtardı
SON DAKİKA | Emekliler, memurlar, dul yetim maaşı alanlar dikkat! 'Ek zam' ne zaman hesaplarda olacak?
AK Parti'den son dakika EYT açıklaması! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için tarih verdi: Müjdeyi vereceğiz...
İbrahim Erkal'ın vasiyetinde Demet Akalın'dan son isteği bakın ne oldu! Demet Akalın gözyaşları içinde anlattı!
Açıklamalar peş peşe geldi! Bursa-Ankara yolu ulaşıma kapatıldı...
SON DAKİKA: 'Töre cinayeti' toplantısı! Kadıköy'de öldürülen kuaförün gizemi çözüldü
Son dakika | Fondaş medyaya Türkiye karşıtı yayınlar için rekor paralar ödenmiş!
Hakan Ural'dan onay çıktı Melisa Ural'dan aşk pozu geldi! Melisa Ural'ın sevgilisi Alaattin ile paylaşımı...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk ziyareti sonrası önemli mesajlar! "Devlet Bey de 'Bizim için geçerlidir' dedi"
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da “Silah” operasyonu! Piyade Tüfeği bile buldular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA