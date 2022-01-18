İstanbul Polisi; Ataşehir İlçesi'ne bağlı Yeni Çamlıca Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde A.D. isimli kişinin söz konusu adreste çok sayıda ruhsatsız silah ve ruhsatsız tüfek bulundurduğunu tespit etti. A.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.









İş yerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 29 ruhsatsız tüfek, 2 Piyade Tüfeği ve 24 av tüfeği mermisi ele geçirildi. Şüpheli A.D., "Yasa Dışı Silah Ticareti" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.











İstanbul’da “Silah” operasyonu! Piyade Tüfeği bile buldular | Video