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Giriş Tarihi: 18.8.2022 16:23 Son Güncelleme: 18.8.2022 16:25

İstanbul'da silahlı kavga: 1'i ağır 7 yaralı!

İstanbul Küçükçekmece’de bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada; 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açarken, yaralı yakını olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

DHA
İstanbul’da silahlı kavga: 1’i ağır 7 yaralı!

Küçükçekmece Halkalı Meydanı'nda bulunan bir kafeye gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavga da 1'i ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açarken, yaralı yakını olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren yakını polis memurları güçlükle sakinleştirdi. Yaralılar ambulansla tedavi edilmek üzere çevre hastanelere götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak kavganın çıkış nedenini araştırıyor.

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İstanbul'da silahlı kavga: 1'i ağır 7 yaralı!
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