İstanbul’da silahlı kavga: 1’i ağır 7 yaralı!

Küçükçekmece Halkalı Meydanı'nda bulunan bir kafeye gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavga da 1'i ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.