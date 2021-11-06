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Giriş Tarihi: 6.11.2021 03:07

İstanbul'da sis nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı

AA
İstanbul’da sis nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da, etkili olan sisle birlikte gece yarısından sonra birçok noktada trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul Boğazı'nın çevresindeki Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Kadıköy başta olmak üzere Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Zeytinburnu ile Bakırköy gibi ilçelerde yoğun sis görüldü.

Yoğun sis nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Mecidiyeköy'de başlayan trafik yoğunluğunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ettiği görüldü.

Anadolu Yakası D-100 ve TEM'de bazı noktalarda zaman trafik yoğunluğu oluşurken kentin simgelerinden olan Kız Kulesi'nin sis içinde adete kaybolduğu görüldü.

Öte yandan İBB verilerine göre, saat 02.47 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 8 olarak ölçüldü.

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İstanbul'da sis nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı
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