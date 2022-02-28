İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Şok Evi" olarak adlandırılan ve düzensiz kaçak göçmenlerin Avrupa ülkelerine kaçırılmadan önce yerleştirilerek saklandıkları yedi adrese baskın yaptı.

İstanbul’da “Şok Evi” operasyonu! 73 kaçak göçmen gözaltına alındı | Video

Fatih İlçesi'nde bulunan söz konusu adreslerde yabancı uyruklu 73 düzensiz kaçak göçmen gözaltına alınarak muhafaza altına alındı. Düzensiz kaçak göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı ifade edildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.