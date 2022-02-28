Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da “Şok Evi” operasyonu! 73 kaçak göçmen gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 28.2.2022 16:02 Son Güncelleme: 28.2.2022 16:09

İstanbul’da “Şok Evi” operasyonu! 73 kaçak göçmen gözaltına alındı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da “Şok Evi” operasyonu! 73 kaçak göçmen gözaltına alındı

İstanbul’da düzensiz kaçak göçmenlerin saklandığı ve “Şok Evi” olarak adlandırılan yedi farklı adrese baskın yapıldı. 73 düzensiz kaçak göçmen gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Şok Evi" olarak adlandırılan ve düzensiz kaçak göçmenlerin Avrupa ülkelerine kaçırılmadan önce yerleştirilerek saklandıkları yedi adrese baskın yaptı.

İstanbul’da “Şok Evi” operasyonu! 73 kaçak göçmen gözaltına alındı | Video

Fatih İlçesi'nde bulunan söz konusu adreslerde yabancı uyruklu 73 düzensiz kaçak göçmen gözaltına alınarak muhafaza altına alındı. Düzensiz kaçak göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı ifade edildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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İstanbul’da “Şok Evi” operasyonu! 73 kaçak göçmen gözaltına alındı
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