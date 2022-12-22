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Giriş Tarihi: 22.12.2022 11:00

İstanbul'da "şok evlerine" operasyon! 95 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da düzensiz göçmenlerin kaldığı "şok evlerine" düzenlenen operasyonda 95 kişi yakalandı.

AA
İstanbul’da şok evlerine operasyon! 95 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce kaldıkları "şok evleri" diye nitelendirilen mekanlar ile ikamet sahiplerine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin, yaptıkları çalışmalar sonucunda Bağcılar ve Esenyurt'ta belirlenen 14 adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan incelemede, evlerde koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu, düzensiz göçmenlerin ülkede barınmalarını sağlayan ev sahipleri, emlakçılar ve aracıların haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Operasyonda 95 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, düzensiz göçmenlere yer temin ettikleri gerekçesiyle haklarında adli işlem yapılan 10 şüpheliye de toplam 244 bin 530 lira idari para cezası kesildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik işlemlere başlandığı öğrenildi.

SAHTE PASAPORT OPERASYONUNDA 6 KİŞİ YAKALANDI

Ekipler, resmi belgede sahtecilik suçu kapsamında yürüttüğü çalışmada ise Beyoğlu'ndaki bir adrese çok sayıda yabancı uyruklu kişilerin girip çıktığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda 6 yabancı uyruklu kişi yakalanırken, yapılan incelemede ikisi sahte 3'ü de geçerliliğini yitirmiş pasaport ele geçirildi.

Yakalanan kişiler sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edilirken, bu kişilerden 3'ü hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldı.

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İstanbul'da "şok evlerine" operasyon! 95 düzensiz göçmen yakalandı
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