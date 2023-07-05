Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet
Giriş Tarihi: 5.7.2023 10:33

İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet

İstanbul Sultangazi'de aracından inen eşinin peşinden giden koca, sokak ortasında bağırarak kadını zorla araca bindirdi. Kendisini uyaran ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişiye de hakaret eden koca, otomobille uzaklaştı.

DHA
İstanbul’da sokak ortasında kadına şiddet

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Eski Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklarının da bulunduğu otomobilde karısıyla tartışan koca şiddet uyguladı. Araçtan inen kadın, olay yerinden uzaklaşmak istedi. Ancak koca, eşinin gitmesine izin vermedi. Tüm bunlara rağmen kadın, araca binmek istemedi. Daha sonra koca, sokak ortasında bağırarak kadını zorla araca bindirirken, kendisini uyaran ve o anları kayıt alan kişiye de hakaret etti. Ardından otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fransa Marsilya'da 27 yaşındaki bir genç polisin plastik mermisiyle hayatını kaybetti
İmamoğlu resmen harekete geçti! Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek hamle
Aşk yaparken yakalandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Kemal Bey'in partisi mi burası?
Bu işi de Erdoğan çözer
Emmanuel Macron'dan "sosyal medya" açıklaması: İş çığrından çıktığında...
Macaristan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile birlikte hareket edecek
Kato’nun altı petrol denizi
İsveç, NATO’ya girmek istiyor mu?
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA