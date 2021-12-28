Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da şoke eden olay: Ailesinin evini ateşe verdi
Giriş Tarihi: 28.12.2021 10:57

İstanbul'da şoke eden olay: Ailesinin evini ateşe verdi

İHA
İstanbul’da şoke eden olay: Ailesinin evini ateşe verdi

Sancaktepe’de eşiyle tartıştığı iddia edilen şahıs, çocukları ve eşiyle beraber içerisinde bulunduğu evde pürmüz tüp ile yangın çıkardı. Evdeki alevleri fark eden kadın, çocuklarını da alarak evden dışarı çıktı. Binanın 4. katındaki ev alev alev yandı, evini yakan şahıs ise gözaltına alındı. Yanan ev drone ile havadan görüntülendi.

Olay, Sancaktepe Fatih Mahallesi Çağlayan Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki evde saat 09.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre eşiyle tartışan bir şahıs, sinirine hakim olamayarak pürmüz tüp ile evi ateşe verdi.

Eşinin evde yangın çıkardığını fark eden kadın, evdeki çocuklarını da alarak kendisini dışarı attı. Evi ateşe veren şahıs da ardından kendisini evden dışarı attı. Yangının kısa sürede büyüdüğü ev alev alev yandı. Yangın fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 4 katlı binanın çatı katındaki daire yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Evini yakan şahıs polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

4 katlı binanın çatı katında yanan ev havadan görüntülendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber-A Para ortak yayınında önemli açıklamalar: TL mevduatlar 38 milyar arttı
Ankara'da define skandalı! Dere ıslahı diye kazdılar kepçeyle hazine aradılar
Berdan Mardini'yi Gökhan Göz ile aldatan Fatoş Yelliler'in evli erkekler ile mesajları ifşa oldu! Gökhan Göz açtı ağzını yumdu gözünü!
Turgut Toplusoy'a büyük şok! Milyonluk tabloları çalıp kaçtı
Burası Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir mahalle! Vatandaş isyan etti: Böyle rezillik görmedim. Mansur Yavaş geldi biz unutulduk
İşte Başkan Erdoğan'ı duygulandıran o kadın! Kanserli babasını bıraktı 'dava' için mesaiye koştu
Yerli ve milli projeler 2022’ye damga vuracak
Bakan Fatih Dönmez'den "Kim Milyoner Olmak İster?" paylaşımı: Yakında 4 olacak inşallah
Tanju Özcan eleştirilere tahammül edemedi! 2 bin kişiye dava açtı
Son dakika: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden Omicron varyantı açıklaması!
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da şoke eden olay: Ailesinin evini ateşe verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA