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Giriş Tarihi: 10.2.2024 11:26

İstanbul'da şoke eden olay: Balkonda gördü hepsini çaldı!

İstanbul Ataşehir'de motosikletli bir şahıs, apartmanın birinci katındaki evin balkonunda asılı olan halıları çaldı! Şoke eden hırsızlık anı kameralara da yansıdı.

İHA
İstanbul’da şoke eden olay: Balkonda gördü hepsini çaldı!

Olay, Ataşehir'de Kayışdağı Mahallesi, Güler Sokakta geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre, motosikletle cadde üzerinden geçen ismi henüz öğrenilemeyen erkek bir şahıs sokak üzerinde bir apartmanın birinci katında kuruması için balkona asılmış halıları çaldı.

Şahsın hırsızlık yaptığı anlar ise başka bir binanın güvelik kamerasına anbean yansıdı. Kuruması için balkona astığı halıları yerinde bulamayan ev sakini, halılara ne olduğunu öğrenmek için güvenlik kamerasına bakınca, motosikletli bir erkek şahıs tarafından çalındığını gördü. Durumun Emniyet ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri yaşanılan hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı.


Mahalle sakinlerinden Selma Harmancıoğlu, "Olay gece 12.00 gibi oldu. Ben kameradan gördüm. Halıları çekiyor motosiklete koyuyordu. Yağmur yok diye balkona asmıştı, almamış demek gece içeriye, 3-4 tane halısı gitmiş" dedi.

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İstanbul'da şoke eden olay: Balkonda gördü hepsini çaldı!
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