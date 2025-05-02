Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da sol terör operasyonu! 5 tutuklama 7 ev hapsi
Giriş Tarihi: 2.5.2025 22:09 Son Güncelleme: 2.5.2025 22:11

İstanbul'da sol terör operasyonu! 5 tutuklama 7 ev hapsi

İstanbul'da DHKP/C, MLKP ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol verildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul’da sol terör operasyonu! 5 tutuklama 7 ev hapsi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda polis ekiplerince gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, 12'si sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılık işlemleri sonrası Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi.

5 TUTUKLAMA 7 EV HAPSİ

Hakimlik, 5 şüphelinin tutuklanmasına 7 şüpheliye ise "konutu terk etmeme"yi içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

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İstanbul'da sol terör operasyonu! 5 tutuklama 7 ev hapsi
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