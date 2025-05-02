İstanbul’da sol terör operasyonu! 5 tutuklama 7 ev hapsi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda polis ekiplerince gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şüphelilerden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, 12'si sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılık işlemleri sonrası Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi.
5 TUTUKLAMA 7 EV HAPSİ
Hakimlik, 5 şüphelinin tutuklanmasına 7 şüpheliye ise "konutu terk etmeme"yi içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.