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Giriş Tarihi: 16.12.2021 15:23

İstanbul'da son iki günde 7 kişi sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti!

DHA
İstanbul’da son iki günde 7 kişi sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti!

İstanbul'da son iki günde 7 kişi sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti. Sahte alkolden öldüğü belirtilen Hormat Orazov'un yakını, "Birlikte içtik, her zaman aldığımız yerden aldık" dedi. Metin Boyu'nun yakını ise, "Alkolü tekel bayisinden aldılar" diye konuştu.

Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'da farklı noktalarda sahte alkolden öldüğü iddia edilen kişilerin cenazeleri Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Esenyurt'ta sahte alkolden öldüğü ileri sürülen Türkmenistanlı Hormat Orazov'un (35) yakını, alkolü sürekli alışveriş yaptıkları tekel bayisinden birlikte aldıklarını söyledi.

"SAHTE ALKOL YAPANLARIN ALLAH BELASINI VERSİN"

Maksat Ahmetov, "Esenyurt'ta yakın arkadaşım vardı. Birlikte içtik. Tekel bayisinden aldık her zaman aldığımız yerden. Sipariş veriyorduk geliyordu. Sonra haber geldi bana arkadaşım ölmüş. Mahkemeye gideceğiz şikayetçi olacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız . Sahte olduğunu bilmiyorduk. Motokurye ile getirdiler daha önce 3-4 kere almış" dedi.

"EN SON ALKOL ALDI VE ÖLDÜ"

Yine Esenyurt'ta sahte alkolden öldüğü belirtilen Metin Boyu (26) akrabası Mehmet Gölge, "Bana sadece telefon geldi. Dediler ki ölmüş. Alkol aldığı belli. Alkolü tekel bayisinden aldılar" diye konuştu

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İstanbul'da son iki günde 7 kişi sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti!
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