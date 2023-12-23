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Giriş Tarihi: 23.12.2023 14:06 Son Güncelleme: 23.12.2023 14:23

İstanbul’da soydu, Erzincan’da yakalandı

İstanbul’da bir döviz bürosunu soyarak 6 Milyon TL ile kaçan sahte Gürcistan kimliği taşıyan şahıs polis ekiplerince Erzincan’da şüphe üzerine durdurulan 34 plakalı araçta yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
İstanbul’da soydu, Erzincan’da yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde durumundan şüphelenilerek durdurulan 34 plakalı araç içerisinde Gürcistan kimlikli bir şahsın olduğu görülmüş, yapılan incelemede şahsın Gürcistan ülkesine ait sahte kimlik ve sahte Seyahat Giriş Belgesi taşıdığının anlaşılması üzerine yapılan inceleme ve sorgulamalar sonucunda şahsın gerçek kimliğinin Azerbaycan uyruklu V.V. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Azerbaycan uyruklu V.V. isimli şahsın; İstanbul ilinde döviz bürosu çalışanının kullanmış olduğu aracı takip ederek 6 milyon Türk Lirasını silah kullanarak gasp eden ve basına "6 MİLYONLUK GASP" olarak yansıyan olayın faili olduğu anlaşıldı.

Ayrıca silahlı yağma-hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 2 adet aranma kaydı ile silahla kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutla iş yerinde veya eklentilerinde birden fazla kişi tarafından yağma suçundan 12 (on iki) yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilmiştir.

Azerbaycan uyruklu V.V. isimli şahıs sevk edildiği adlı makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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İstanbul’da soydu, Erzincan’da yakalandı
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