İstanbul’da su kuyusuna düşen inek kurtarıldı

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ndeki Ardıçlı Caddesi yakınlarında arazide otlayan inek, üzeri açık su kuyusuna düştü. İnek su içerisinde çırpınırken çevredekiler fark etti. İneğin boğulmadan kurtarılması için çevre ilçelerden yardım talebinde bulunuldu.

İhbar üzerine Bahçeşehir İtfaiyesi ile çevredeki vatandaşlar ve belediye ekipleri, ineği düştüğü kuyudan kurtarmak için çalışma başlattı. İnek, çevredekilerin de yardımı ile çıkarılamayınca kepçe kullanıldı. Halatla kepçeye bağlanan inek, su kuyusundan çıkarılarak sahibine teslim edildi.