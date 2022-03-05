İstanbul’da suçlulara operasyon! 74 kişi gözaltında

Gözaltına alınanların arasında adam öldürmekten 17 yıl kesilmiş cezası olan Ali Y., dolandırıcılıktan 15 yıl cezası olan Halit K.P., Hırsızlıktan 15 yıl ceza alan Emrah M., cinsel tacizden 8 yıl ceza alan Turgay G. ve kasten öldürmeden 8 yıldan fazla cezası olan Murat A.'nın da aralarında olduğu onlarca suçlu yakalandı.