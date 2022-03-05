Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 25 Şubat-04 Mart tarihlerinde mahkemeler tarafından haklarında verilen hapis cezaları kesinleşen hükümlüleri yakalamak için bir dizi operasyon yapıldı.
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda firari olarak aranan 74 hükümlü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında onlarca yıl hapis cezası kesinleşen adam öldürmek, hırsızlık, cinsel, adam kaçırmak, gasp gibi suçlardan aranan hükümlülerin bulunduğu öğrenildi.
İstanbul'da suçlulara operasyon! 74 kişi gözaltında
Gözaltına alınan hükümlüler İlçe Emniyet Müdürlüklerinde işlemleri yapıldıktan sonra önce adliyelere daha sonra cezalarını çekmeleri için cezaevlerine teslim edildiler.
Gözaltına alınanların arasında adam öldürmekten 17 yıl kesilmiş cezası olan Ali Y., dolandırıcılıktan 15 yıl cezası olan Halit K.P., Hırsızlıktan 15 yıl ceza alan Emrah M., cinsel tacizden 8 yıl ceza alan Turgay G. ve kasten öldürmeden 8 yıldan fazla cezası olan Murat A.'nın da aralarında olduğu onlarca suçlu yakalandı.