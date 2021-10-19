İstanbul’da şüpheli ölüm! Kalbinden vurulmuş halde bulundu

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dikiş makineleri satışı yapan 43 yaşındaki Ahmet Volkan Arıgüç, öğle saatlerinde Mitsubishi marka 34 BVZ 69 plakalı aracıyla semtte bulunan sokağa geldi. Arıgüç ardından arkadaşı Ersin Ö.'ye (36) bulunduğu yerin konumunu atarak gelmesini ve gelirken de arkadaşı Doğukan Y.'yi aramasını söyledi. Bunun üzerine konuma gelen Ersin Ö., Arıgüç'ün aracının yanına gelerek kapısını açtı.

ARKADAŞLARINA KONUM ATTIKTAN SONRA ÖLÜ BULUNDU

Göğsünden vurulmuş halde hareketsiz bir şekilde durdurduğunu gören Ersin Ö. sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arıgüç'ün bedenimde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Arkadaşlarının şoke olduğu olay sonrası polis ekipleri de, olay yerini güvenlik şeridi çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da olay yerinde detaylı bir şekilde inceleme yaptı.



KESİN ÖLÜM NEDENİ İNCELEME SONRASI BELLİ OLACAK

Yapılan incelemelerinin ardından Arıgüç'ün cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Arıgüç'ün kesin ölüm nedeni burada yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacak. Öte yandan, Arıgüç'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.