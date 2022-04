İstanbul’da suya yüzde 49 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin su birim maliyetlerine 2.5 yılda 9'uncu kez zam yapma talebinde bulunduğu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 2022 yılı 2'nci Olağanüstü Genel Kurulu Saraçhane'de yapıldı. Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurul'da 2022 yılı için daha önce belirlenen su birim ücretlerine zam teklifi ele alındı. Millet İttifakı'nın yüzde 94 ila yüzde 136'ya varan zam isteklerine Cumhur İttifakı direnince yeni tarife yüzde 49'luk bir orana revize edildi.İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu tarifelerinin değişmediğini belirterek zam taleplerini yeniden dile getirdi. Mermutlu'nun ardından söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Akkuş, İSKİ'nin haksız ve hukuksuz zam isteklerine tepki gösterdi. Akkuş, "Şu anda 5.56 olan su birim fiyatını ilk kademe için 7.20 artı kullanılmış su bedeli 3.60, toplamda ilk kademe için KDV hariç 10.80 teklif ediyorsunuz. İkinci kademe için de 10.07 artı 5.03 toplamda yine KDV hariç 15.1 teklif ediyorsunuz. Bir de bunlara ek olarak aylık TÜFE artış oranlarının da buna yansıtılması teklifinde bulunuyorsunuz" ifadelerini kullandı. Mermutlu ise Akkuş'a verdiği yanıtta ayrıca insani su kullanım hakkının da sadece ilk kademe olan 0-15 metreküpte uygulanacağını, 15 ve üzerine metreküp su kullanılan hane ve işyerlerinde insani su kullanım hakkının uygulanmayacağını aktardı.AK Parti Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen de İSKİ'nin rakamları abarttığını ifade ederek, zam talebinin revize edilmesini ve yeniden görüşülmesini istedi. Bilmen, İSKİ'nin 2021 yılı mali tablosununda hatalar olduğunu, uygulama ile tabloda yer alan rakamların uyuşmadığını belirterek kendilerine CHP grubu ve İSKİ'den daha makul bir teklifte bulunulmasını istedi. Verilen arada yapılan müzakere sonrasında CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İSKİ'nin yeni teklifini sundu. Balyalı, "Konut birinci kademede 0-15 metreküp kullanım 8.33 lira, konut ikinci kademede 16 metreküp ve üzeri su kullanım 12.51 lira, 5216 ve 6300 sayılı kanunlarla mahalle olan yerlerde konut tarifesi 2.08 lira, ortak sayaç işyeri, işyeri inşaatı şantiyesi 23.25 lira" teklifinde bulundu. Balyalı KDV'nin dahil olmadığını aktardığı su birim fiyatlarına her ay su satış tarifelerinde TÜİK tarafından açıklanan aylık TÜFE'nin birim fiyatlarının yansıtılmasını talep etti.Balyalı'nın su fiyatlarına yönelik teklifi sonrasında söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "Öncelikle yüzde 100'ün üzerinde bir zamla gelen tarifenin şu anda ölçülü bir seviyeye indirilmiş olması sevindirici olmuştur. Fakat TÜFE'nin eklenmesine yönelik itirazımız devam ediyor. TÜFE'nin tekliften çıkartılmasını istiyoruz" çağrısında buludu. CHP'nin teklifinde yer alan 'her ay TÜFE oranında su birim fiyatlarının zamlanması' kısmı çıkartılarak oylama yapıldı. Yeni tarife oybirliği ile kabul edildi.Oy birliğiyle alınan karara göre; 0-15 metreküp arası birinci kademe su fiyatı 8.33 lira oldu. Ancak, 15 metreküpe kadar her 2.5 metreküpte 0.5 metreküp ücretsiz insani su kullanım hakkının uygulanmasına da karar verildi. Bu bedel düşüldüğünde, yeni su birim fiyatı 7.21 lira olarak faturalara yansıyacak. Öte yandan, ikinci kademe fiyatı 8.35 lira olan 16 metreküp ve üzeri su kullanımı 12.51 lira, 14.95 lira olan iş yeri su fiyatı 22.40 lira, 8.35 lira olan şantiye su fiyatı 12.51 lira, 1.39 lira olan kırsal mahalle konut su fiyatı 2.08 lira, 3.73 lira olan kırsal mahalle iş yeri 2.08 lira olarak belirlendi.