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Giriş Tarihi: 2.2.2024 13:28 Son Güncelleme: 2.2.2024 13:49

İstanbul’da takıntılı aşık dehşeti: İngiliz öğretmen Katie Erorbay öldürüldü!

İstanbul’da İngilizce öğretmeni olan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, sokak ortasında takıntılı aşığı Mustafa G. İle karşılaştı. Taksi şoförü olduğu öğrenilen Mustafa G., genç kadına kurşun yağdırdı. Ardından aynı silahla canına kıydı!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da takıntılı aşık dehşeti: İngiliz öğretmen Katie Erorbay öldürüldü!

Dehşete düşüren olay dün saat 15.20 sıralarında İstanbul'da Kartal'da meydana geldi. Bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, dün saat 15.20 sıralarından okuldan çıktı.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI...

Aracına binen Erorbay'a yanaşan ticari taksi şoförü olduğu belirtilen Mustafa G., genç kadını zorla araçtan indirdi. Ardından tartıştığı kadına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Erorbay, hayatını kaybetti. Cinayetin ardından katil zanlısı Mustafa G., kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

OKUL ÇIKIŞINA SIK SIK GİDEREK

Çevredekilerin haber vermesi üzerine çağrılan ambulansla Mustafa G. hastaneye kaldırıldı. İngilizce öğretmeni Erorbay'ın ise hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada, ticari taksicilik yapan Mustafa G.'nin öğretmen Erorbay'a takıntılı biri olduğu öğrenildi. Sık sık okul çıkışına gelerek kadını rahatsız ettiği öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

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İstanbul’da takıntılı aşık dehşeti: İngiliz öğretmen Katie Erorbay öldürüldü!
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