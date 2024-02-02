İstanbul’da takıntılı aşık dehşeti: İngiliz öğretmen Katie Erorbay öldürüldü!

OKUL ÇIKIŞINA SIK SIK GİDEREK

Çevredekilerin haber vermesi üzerine çağrılan ambulansla Mustafa G. hastaneye kaldırıldı. İngilizce öğretmeni Erorbay'ın ise hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada, ticari taksicilik yapan Mustafa G.'nin öğretmen Erorbay'a takıntılı biri olduğu öğrenildi. Sık sık okul çıkışına gelerek kadını rahatsız ettiği öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.