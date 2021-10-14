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Giriş Tarihi: 14.10.2021 11:07 Son Güncelleme: 14.10.2021 11:09

İstanbul'da taksi şoförü ile yolcu birbirine girdi! İşte o anlar!

DHA
İstanbul’da taksi şoförü ile yolcu birbirine girdi! İşte o anlar!

İstanbul Bağcılar'da korkurç anlar yaşandı. Taksi şoförü ile 2 müşterisi arasında ücret konusunda tartışma çıktı. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dehşet verici olay, 11 Ekim Pazartesi öğle saatlerinde Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Taksideki 2 müşteri ile şoför arasında ücret yüzünden tartışma çıktı. Şoför bir süre sonra taksiyi sokak ortasında durdurdu.

Taksiden inen şoför ile müşteriler arasındaki tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Yolculardan biri yumrukla düşürdüğü taksi şoförünü, yerde tekmeledi.

Daha sonra taksiye tekme atan yolcu ile şoför arasındaki yumruklu kavga bir süre daha ayakta devam etti. Kavgayı çevredekiler zorlukla ayırırken, yaşananlar da bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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İstanbul'da taksi şoförü ile yolcu birbirine girdi! İşte o anlar!
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